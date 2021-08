10 puntos clave de la visita de AMLO a Chicontepec

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador finalizó en Chicontepec una gira de tres días por localidades de la Huasteca potosina y veracruzana, en una región afectada por la violencia, los cacicazgos y en un contexto de inestabilidad política en la entidad.

La Silla Rota Veracruz te detalla los diez puntos de la visita de AMLO en el estado de Veracruz.

UNO: EL ESTADO MÁS VISITADO

Con trece giras realizadas, el estado de Veracruz es el más visitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el recuento, la localidad más visitada es Minatitlán, con tres eventos de AMLO, le sigue Veracruz (dos veces), Acayucan, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Tantoyuca, Alvarado, Tierra Blanca, Coatepec, Yanga, y recientemente, Chicontepec.

Debajo de la entidad, destacan en el recuento nacional Estado de México, con nueve; Tabasco, Chiapas y Sinaloa con siete; Oaxaca, Campeche, Chihuahua con 6; Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit e Hidalgo, con 5; Guanajuato, Puebla, Yucatán, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, con cuatro; Morelos, Quintana Roo y Durango con tres; Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur y Sonora con dos.

Con una visita: Colima, Aguascalientes, Querétaro y Tamaulipas.

DOS: LOS CACICAZGOS REGIONALES

En Chicontepec, localidad distante a seis horas de la Capital del Estado, Andrés Manuel López Obrador finaliza una gira de trabajo por la Huasteca tras recorrer Huejutla de Reyes, Hidalgo; Tamanzuchale, Axtla, Tamuín, Cerritos y Río Verde en San Luis Potosí.

El municipio serrano es escenario de cacicazgos sociales, económicos y políticos de la familia Martínez Martínez, clan encabezado por el expresidente municipal y exdiputado local Francisco Martínez y Martínez, tío del actual presidente municipal Pedro Adrián Martínez Estrada y del exalcalde Pedro Toribio Martínez.

Entre las propiedades de Manuel Francisco Martínez destaca una universidad privada: la Universidad Huasteca Veracruzana, con campus en Chicontepec y en Poza Rica, y un plantel de bachillerato técnico para el trabajo.

Adicionalmente, el pasado 9 de enero, agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Manuel Francisco Martínez, posteriormente un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de secuestro contra el ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Chicontepec, Gonzalo Vicencio, esposo de la actual secretaria del Trabajo y Previsión Social de Veracruz, Guadalupe Argüelles Lozano.

Sin embargo, el exdiputado local por el Partido Verde Ecologista nunca pisó el centro de reinserción social de Pacho Viejo, dado que la juez de control Mónica Segovia Jácome le dio el beneficio de la prisión domiciliaria desde su residencia en Las Ánimas de Xalapa.

TRES: EL CASO DUARTE

La visita de Andrés Manuel López Obrador coincide con la filtración de un video por la defensa de Javier Duarte de Ochoa, en donde el ex gobernador de Veracruz revela que se entregó a la Interpol en un hotel de la Laguna de Atitlán, en Guatemala, el 15 de abril de 2017.

De esta manera, el ex Mandatario veracruzano desechó la versión del Gobierno Federal de una detención por operativo conjunto con Interpol y la Policía de Guatemala.

“Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia” señaló Duarte en clara alusión al gobierno de Enrique Peña Nieto y al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Anteriormente, el sucesor de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció el 24 de julio de 2017 que el exmandatario le “untaba la mano” a Andrés Manuel López Obrador, y le otorgaba una suma de 2.5 millones de pesos para financiar sus actividades.

De esas acusaciones, Yunes Linares nunca entregó documentación que la respaldara.

CUATRO: EL CONFLICTO PANISTA

Igual coincide la visita de Andrés Manuel López Obrador con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obliga al Partido Acción Nacional (PAN) a convocar a nuevas elecciones para renovar el comité directivo estatal.

Lo anterior, luego de que dicho colegiado abordó este miércoles el recurso promovido por actores del ente blanquiazul, y con lo cual se ratifica la resolución inicial del Tribunal Electoral de Veracruz, en el sentido de citar a nuevos comicios internos.

Además, como parte de la resolución, se revocó la declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría a favor de la planilla encabezada por el candidato José de Jesús Mancha Alarcón.

El 11 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la elección interna panista en Veracruz que, de acuerdo a la Comisión Estatal Organizadora, decretó como ganador al candidato José de Jesús Mancha Alarcón por encima de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Este último promovió una impugnación y derivó en el resolutivo de la Sala Superior. Ante ello, Mancha Alarcón acusó al Partido Morena de intervenir en el proceso interno de Acción Nacional.

CINCO: “LLEVAMOS VEINTE VECES EN CHICONTEPEC”, DICE AMLO

Al encabezar el diálogo con médicos del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chicontepec, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que visitaba dicho “Balcón de la Sierra” por vigésima ocasión.

“Me da mucho gusto estar en Chicontepec, otra vez, he visitado Chicontepec muchas veces, veinte, treinta veces porque llevamos años recorriendo los pueblos y así vamos a continuar, no me hallo en Ciudad de México, en Palacio Nacional”, dijo López Obrador.

A los pobladores del municipio, reiteró su discurso que la “Cuarta Transformación” no es un cambio “de gobierno”, sino de “régimen” y recalcó su “vamos a acabar con la corrupción”.

SEIS: La corrupción, “desde arriba”

Aun cuando no existe investigación formal iniciada contra un expresidente de la República, Andrés Manuel recalcó que la “corrupción se generaba” desde arriba.

“No alcanzaron a destruir por completo al país porque existe una gran reserva de valores en nuestros pueblos y por eso no se degradó por entero el país: iba creciendo esa mancha negra de individualismo, de corrupción, pero no pudo con las culturas de México, por eso nuestras culturas nos han salvado”, expresó.

SIETE: BAJÓ EL HUACHICOLEO

En Chicontepec, Andrés Manuel López Obrador destacó que, a ocho meses de su gobierno, se pudo reducir las ganancias por el robo de combustible, “huachicol”.

Dijo que, en 2018 el robó ascendió a 65 mil millones de pesos, equivalente a 800 pipas diarias, aún con el sistema de vigilancia por parte de Petróleos Mexicanos.

“Sonaba la alarma (de robo), podía estar sonando todo el día y nadie hacía nada” dijo, y apuntó que el robo ha disminuido 95 por ciento, equivalente a solo 40 pipas diarias y lo anterior implica un ahorro de 50 mil millones de pesos.

“Por eso no hace falta crear impuestos nuevos, ni gasolinazos, ni endeudar el país, es acabar con la corrupción y los lujos en el gobierno”, dijo.

OCHO: “NI A DONALD TRUMP LO CUIDAN TANTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD”

Parte de los resultados informados por Andrés Manuel es el recorte de gastos para la Presidencia de la República, entre estos, los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial y comparó que ni el Servicio Secreto de los Estados Unidos cuenta con una plantilla similar.

“Ni a Donald Trump lo cuidan tanto como el Estado Mayor, ya desapareció y todos esos elementos a la Guardia Nacional, y al Ejército porque al presidente lo cuida la gente” afirmó.

Apuntó que tampoco utiliza ni aeronaves propiedad del Gobierno, porque “si viniera en helicóptero, nunca me voy a enterar de los caminos, nunca, todo va a ser a ras de tierra”.

NUEVE: CRECE BASE TRIBUTARIA

Además, enfatizó que este 2019, un millón más de nuevos contribuyentes causaron alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y garantizó que sus impuestos sí se van a aplicar para el desarrollo del país.

“Aquí en Chicontepec ya empezaron a llegar los apoyos, ya los adultos mayores no están recibiendo 1,170 pesos como era antes sino 2,550, ya aumentó al doble y es universal, para todos, antes no se le daba al jubilado o pensionado del ISSSTE o del Seguro”.

En el caso de Chicontepec, López Obrador destacó el pago de becas de discapacidad para mil 365 niños y niñas, además de apoyos para 8,194 adultos mayores y 1,256 becas para alumnos de educación básica.

A nivel bachillerato, en Chicontepec 2,604 estudiantes recibirán 1,600 pesos bimestrales en becas y para los universitarios, se entregarán 162 estímulos.

En Jóvenes Construyendo el Futuro.

DIEZ: PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

Afirmó que en Chicontepec se entregaron a 3 mil 803 beneficiarios los programas de apoyo al campo, cifra equivalente a un 61 por ciento de un padrón de 6 mil 231 productores.

Anunció la compra de maíz y frijol a precios de garantía en los almacenes de Licona, el primero a 5 mil 610 pesos la tonelada y el segundo, a 14 mil 500 pesos la tonelada. En el caso de la leche, el litro se comprará a 8.20 pesos.