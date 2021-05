10 de mayo, día en el que madres de desaparecidos marchan por justicia

XALAPA, VER.- Mujeres de todas las edades que participan en colectivos de búsqueda de desaparecidos y desaparecidas marcharan este 10 de mayo para conmemorar un día más en busca de sus hijos.

En el puerto, el Colectivo Solecito de Veracruz invitó a las madres de desaparecidos para unirse en la macroplaza del malecón a partir de las 10 de la mañana, en un evento de conmemoración del día de las madres.

"Nada que celebrar, sin embargo, nuestros hijos merecen estar presentes en esta conmemoración por las madres", se lee en su página de Facebook.

Por otro lado, los Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, Colectivo Unidos por la Paz Veracruz y Colectivo Red de madres Veracruz marcharan al unísono desde el tranvía del recuerdo del malecón donde realizaran oraciones por las y los desaparecidos, además de poner lonas y fotografías de familiares desaparecidos.

Familiares de desaparecidos y desaparecidas en Xalapa se unirán en el Día de las Madres, no para celebrar, sino para visibilizar los casos de víctimas de desaparición que aquejan al estado, pues su ausencia ha llevado a madres a realizar intensas búsquedas en medio de lenta acción de autoridades, esfuerzo físico y dolo.

En conferencia ´mañanera´, desde Palacio Nacional, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, dio a conocer que Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor número de jornadas de búsqueda, en un conteo del 8 de febrero de 2019 al 8 de abril del 2021.

En 26 meses, se realizaron mil 413 jornadas en todo el país, de las cuales 289 fueron en Guerrero, 212 en Veracruz y 140 en Tamaulipas.

Las relacionadas al estado de Veracruz, se concentraron en dos municipios: Úrsulo Galván y Xalapa.

La convocatoria a marchar en Xalapa, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, tiene como punto de reunión el panteón de Palo Verde (ubicado en Avenida 20 de Noviembre, Colonia Álvaro Obregón) en punto de las 9 horas.

La invitación está abierta para las personas que cause indignación las desapariciones o que quieran contribuir en la visibilización de los rostros de desaparecidos y un reclamo a las autoridades para mejores y prontas acciones de búsqueda.

Dentro de las actividades de protesta se tiene contemplado un recorrido desde el Panteón hasta Plaza Regina (antes Plaza Lerdo), pasando por el Monumento a la Madre, ubicado sobre la Avenida Ávila Camacho.

Se hará un performance, habrá música, discursos y testimonios por parte de familiares de víctimas de desaparición.

Además, se presentará el libro ´Memoria contra el olvido. Tinta para la memoria´ en Plaza Regina a las 12 horas, que no tendrá costo específico, solamente se solicitará una cooperación voluntaria.

A los y las asistentes se pide vestir ropa blanca, no usar capuchas y no realizar iconoclasia. En el caso de personas que no sean familiares de desaparecidos, pero que simpaticen con la labor de los colectivos y sus demandas, se pide ir hasta atrás de la marcha, evitar protagonismos, no dar entrevistas a medios y respetar el dolor de las madres que ese día se manifiestan.

Se invita a los y las asistentes a llevar una rosa blanca y pancartas con consignas como:

-Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta.

-Si me olvidas, ellos ganan.

-¡Por la justicia, la verdad y la memoria!

-¡Marcho porque creo en las madres, no en el Estado!

- Mírame, búscame, recuérdame

¿CÓMO PUEDO APOYAR SI NO SOY FAMILIAR DE DESAPARECIDO O DESAPARECIDA?

Durante la charla informativa, mujeres familiares de desaparecidos externaron algunos apoyos que piden a la sociedad para ayudar a encontrar a sus seres queridos, como compartir las fichas de búsqueda.

En redes sociales son difundidas las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda, o por los propios colectivos. Compartirlas es una manera sencilla de ayudar a dar difusión.

Si está en tus posibilidades, acudir a las búsquedas con los y las familiares. Es trabajo de campo pesado, por lo que cualquier apoyo es bien recibido.

Acercarse con los colectivos de búsqueda. Conocer su labor, y tratar de entender el trasfondo de daño psicológico por el que pasan las personas cercanas a una persona que no aparece.

"Me gustaría decirle a la sociedad que no olviden a nuestros desaparecidos", dijo en charla madre de desaparecido.

RECORTAN PRESUPUESTO PARA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN VERACRUZ

Durante conferencia federal desde el Palacio Nacional, el pasado 8 de abril del 2021 se dio a conocer que Veracruz recibirá de la dederación casi la mitad del subsidio que recibió para búsqueda de desaparecidos comparado con el año pasado.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, confirmó que un recorte de 15 millones 125 mil 492 de recursos federales para la búsqueda de desaparecidos.

Lo anterior, significa que Veracruz recibirá 18 millones 185 mil pesos, cuando en 2020 fueron 33 millones 310 mil 492.77 pesos.

Xalapa es el cuarto municipio a nivel nacional con más acciones de búsqueda en campo desde diciembre de 2018 a abril de 2021, con 26 o el 3.74 por ciento del total.

