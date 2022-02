10 cosas que no sabías ocurrieron en Veracruz y te sacarán una sonrisa

A que no te acordabas de estas fotos y videos. Foto: Redes.

El estado de Veracruz concentra en sus más de 71 kilómetros cuadrados de superficie una variedad de colores, sabores y sonidos, que enamoran a cualquiera que los vea.

Momentos que de no tener fotografías o videos te quedarías de "eso pasó en Veracruz", pero sí, es por eso por lo que recolectamos una serie de momentos que pasarán a la historia por su originalidad.

Don Maclovio ft. Los Beatles

Con celular en mano y con su carretilla del trabajo esperando, Maclovio canta a todo pulmón su canción favorita de Los Beatles.

Originario de Oteapan, el hombre canoso y de piel tostada, sonríe después de entonar cada frase de "Don´t let me down", de la famosa banda.

Con fuerza que sí se puede

En el puerto de Veracruz se viralizó la foto de un hombre que cargaba a sus hombros uno de sus mejores aliados a la hora de dormir.

Apodado como el "soldado del amor", por las calles de Infonavit Volcanes su imagen quedó captura para la posteridad.

Turbioo, no sé bebé: la Bratz jarocha

Las elecciones del 2021 se destacaron por ser las más grandes en la historia del país, pero en Veracruz, la influencer Yeri Mua puso a las redes a comentar.

Al tratarse de sus primeras votaciones, Yeri Mua acudió a su cumplir su deber como ciudadana con un estilo muy a la Selena.

Yeri Mua se convirtió en un fenómeno de redes sociales y sus seguidores están atentos a cada momento que ha regalado.

Un ejemplo claro fue cuando dijo que quería ser reina del carnaval de Veracruz, pero que no pagaría lo que piden los encargados; cuando compró su auto y mostró las primeras fotografías y unos de los más recientes en los que La Oreja de Van Gogh la defendió de Chumel Torres.

La caída de Duarte

Javier Duarte de Ocho fue uno de los gobernadores de Veracruz que se volvió tendencia en redes por la corrupción, asesinatos y desfalcos que realizó en el estado.

Sin embargo, el "gobernador tuietero" fue duramente criticado cuando se cayó sobre estudiantes de Córdoba. Las niñas gritaron.

Conchilaquiles

La gastronomía veracruzana se distingue por su mezcla de colores y sabores, pero a incios de 2021, la cochilaquiles llegó a destrozar a la guajolota, manteconcha y conchavirus.

Una combinación de sabores y texturas que dividió opiniones entre los locales y turistas.

Salma Hayek comiendo taquitos

Nadie disfruta más los tacos que Salma Hayek, confirmaron internautas veracruzanos, luego de que la actriz veracruzana compartiera una fotografía en la que se le mira comiendo 10 tacos.

La fotografía circuló en redes tanto que, se convirtió en una de las más gustadas en su perfil de instagram.

Paquita la del Barrio y el niño de MC

Otro momento que no mucho esparaban fue el Paquita la del Barrio junto al Yuawi, el niño conocido por cantar la canción principal de Movimiento Naranja.

Luego de Paquita anunció que competiría por un puesto público en el estado, decidió promocionarlo junto al niño que es conocido por su " nanananana nana".

Cuando Minnie Mouse se vacunó contra la covid

La Secretaría de Salud aseguró que la vacunación contra covid es muy importante, por lo que hasta Minnie Mouse llegó al módulo de Nachital, al sur de Veracruz.

En esta ocasión, una joven fue disfrazada de Minnie Mouse para recibir su dosis de la vacuna.

¿El Cofre de Perote ya no es volcán y el Pico de Orizaba es poblano?

La noticia de que el Pico de Orizaba pertenecía a Puebla y no a Veracruz no le sentó muy bien a los veracruzanos, quienes con memes buscan "ganar la guerra".

Leonardo y su yoyo

Originario de Coatzacoalcos, el pequeño de nueve años sueña con ganar competencias nacionales con su juguete preferido.

Sin importar el día, las y los veracruzanos siempre sabrán cómo darle alegría a su día, así que no olvides que, en Veracruz, "la vida es más sabrosa".