Taxistas transportarán, a bajo costo, a trabajadores de hospitales

Coatzacoalcos, Ver.- Al menos 25 taxistas de Coatzacoalcos se sumaron a la iniciativa de trasladar a los trabajadores de hospitales de la ciudad con precios bajos por las corridas y de esta manera coadyuvar en su seguridad.

“Transportes y servicios de Coatzacoalcos”, es el nombre de la iniciativa para brindar corridas a precio preferencial a este sector e incluso para amas de casa que deseen que se les lleven sus compras al hogar.

“Tenemos 25 unidades aproximadamente, estamos disponibles las 24 horas del día para darles el servicio a la ciudadanía durante la contingencia… a todo el personal que trabaja en las clínicas y hospitales se les está cobrando la módica cantidad de 10 pesos por persona ¿y por qué? Porque nosotros gastamos gasolina, aunque está barata”, informó Jorge Antonio Tebera Argüelles.

El costo por las corridas cortas será de 10 pesos para corridas del centro hacia el poniente de la ciudad, teniendo como límite la colonia El Tesoro.

En el caso de las colonias más alejadas del poniente, el cobro sólo será del 50 por ciento de lo que cuesta la corrida.

Juan Florente Sandoval, otro de los taxistas expresó que lo hacen para que de alguna manera los médicos y enfermeros (as), se sientan seguros y no se expongan a ser victimas de ataques como ha ocurrido en otros estados del país.

“El mismo usuario que nos platica diariamente: ‘fíjate que yo le hice la parada ahí adelante, pero como ven vestido de blanco, con el uniforme de un hospital pues no me quiso levantar porque supuestamente lo voy a contagiar’, el contagio no viene solamente de una persona”, manifestó.

A pesar de que el trabajo para este gremio se ha desplomado hasta en un 70 por ciento, los taxistas están en toda su disposición de realizar servicios que requieran traslado desde Coatzacoalcos a otro lugar.

Por lo que mantendrán este beneficio hasta que concluya la emergencia sanitaria, argumentando que sus unidades estarán identificadas con el nombre de la agrupación.

ygr