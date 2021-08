Obligatorio, uso de cubrebocas en aquabus de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- Por indicaciones de Capitanía de Puerto: desde este lunes 27 de abril, toda persona que no porte cubrebocas no podrá acceder al servicio de transbordadores y tampoco usar el aquabus en Coatzacoalcos, esto como parte de las medidas para evitar contagios del virus SARS-CoV-2.

Dicha información fue confirmada por los administradores de ambos servicios de transporte fluvial, quienes indicaron que en caso de que no se obligue a los usuarios a usar los tapabocas podrían cerrar los accesos de forma definitiva.

Alberto Ladrón de Guevara administrador de la panga, señaló que esta medida aplica personas que viajan en los asientos, tanto para aquellos que lo hacen en sus automóviles o taxis.

“Capitanía vino hoy en la mañana a dar la instrucción de que si no había control se iba a suspender el servicio; por eso les estamos diciendo a los usuarios que si no traen cubrebocas se les regresara”, expresó el funcionario municipal.

Al ser el primer día, muchas personas fueron tomadas por sorpresa, por lo que en el Aquabus se regalaron los cubrebocas desechables.

Sin embargo, Eduardo Villanueva Presidente de la Cooperativa indicó que, a partir del martes 28 de abril ya no se realizará esta acción.

“Obviamente que con el costo de nuestra tarifa no estamos en condiciones de estar regalando siempre, pero el día de hoy tenemos algunos; pero definitivamente la persona que no trae cubrebocas no solamente se les deja pasar, sino que no se les vende el boleto”, señaló el representante de esta cooperativa.

Cabe mencionar que la afluencia de pasajeros se ha reducido en más de un 50 por ciento en ambos servicios. Por lo que en los asientos viajan de forma individual y tratan de guardar la sana distancia.

Exhortan a la población a acatar la disposición pues al final son parte de las medidas preventivas por la emergencia sanitaria.

