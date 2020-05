Cuitláhuac se dice dispuesto a someterse a consulta pública

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez desmereció la más reciente reforma que promovió el partido Morena, al asegurar que está dispuesto a someterse a consulta pública, para que los ciudadanos puedan o no revocar su mandato.

A pesar de la polémica que se generó por las modificaciones a la Constitución, que llevó al proceso de expulsión a tres diputados locales de la 65 legislatura, el mandatario aseguró que no leyó la propuesta que presentó el grupo mayoritario de la Cámara.

El 16 de marzo el Gobernador Cuitláhuac García, anunció en conferencia de prensa que enviaría al Congreso local una iniciativa para reformar la ley electoral y reducir el gasto en las elecciones de Veracruz.

El grupo mayoritario de Morena retomó el tema, y agregaron cambios al artículo 15 de la Constitución, en el que se blinda a García Jiménez, al señalar que no se podrá someter a consulta pública la permanencia de funcionarios que llegaron al cargo por elección popular.

La reforma se presentó el 02 de mayo y se aprobó 10 días después con 34 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

En ese sentido, el mandatario aseguró que no ha leído la reforma, y que lo hará una vez que se remita para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, cuando se tenga el respaldo de 117 municipios.

Sin embargo, se dijo dispuesto a que se evalúe su trabajo, "Yo me someto a lo que sea, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen y sigo austero, cuidando el presupuesto", afirmó en entrevista que se transmitió por Radio Televisión de Veracruz (RTV).

El mandatario pidió que los partidos políticos sean congruentes, pues cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció someterse a la revocación del mandato, lo que lo obligaría a aparecer en las boletas electorales en 2021, los partidos políticos rechazaron la posibilidad.

Al referirse al recorte de prerrogativas políticas justificó la medida al afirmar que es prioritario reducir el gasto "Se trata de ahorrar recursos y ahorita no había de otra, era una disyuntiva, o gastar el dinero en partidos políticos o dirigirlo a donde hace falta, y anticipándonos a lo que podía venir, vamos a tener una situación económica muy difícil al cierre de año y al próximo", puntualizó