Cierran acceso a personas sin cubrebocas, en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- Las medidas de prevención se endurecieron en Coatzacoalcos, pues ya no se permite el acceso de conductores que no portan cubrebocas a esta ciudad provenientes de otros municipios del sur de Veracruz.

Se trata de las acciones aplicadas en los filtros sanitarios instalados en los accesos principales, con el fin de proteger a la población de contagios de covid-19.

"En promedio estamos regresando 10 vehículos por hora, llevamos como 40 o 50 que hemos regresado por falta de cubrebocas o grupos de personas que aseguran que solo van por sus despensas y vienen hasta 6 o 5 personas y se les pide que se regresen porque vienen muy amontonados", informó David Esponda Cruz, Director de Protección Civil municipal.

De igual forma ya no se permite que las familias viajen en grupos a bordo de sus automóviles o en taxis, quienes también son regresados en el módulo instalado sobre la avenida Universidad a la altura de la colonia Lomas de Barrillas, que es una de las entradas principales a la ciudad.

"La verdad no sabía jefe, se me hace injusto que nos regresen yo vengo a comprar unas cosas y no se vale", dijo un conductor particular de nombre Nicolas, que a pesar de resistirse tuvo que regresarse a su municipio por no traer cubrebocas.

Y es que, desde esta semana, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosado anunció una serie de medidas más drásticas para evitar contagios comunitarios, entre ellas el uso obligatorio de tapabocas y suspensión de toda actividad no esencial.

DETIENEN A PERSONAS CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS

Tal y como se informó en La Silla Rota Veracruz, Coatzacoalcos encabeza la lista de decesos por el virus SARS-CoV-2 con 8 casos en el estado de Veracruz, además que la Secretaría de Salud confirmó 47 personas contagiadas hasta el lunes 27 de abril.

De ahí que las autoridades municipales, refuercen dichas acciones de prevención con mínima tolerancia.

En estos filtros donde participan Transito del estado, PC, Policía Municipal y funcionarios municipales también se toma la temperatura de los choferes del transporte público y aquel que presente más de 38 grados es retenido para revisión médica.

"De hecho ya tuvimos un caso de un chófer de urbano, que venía con temperatura alta y se les pidió a los usuarios que se cambiaron de vehículo y al chófer se le pidió que se bajara para darle seguimiento posterior", dijo el responsable de la protección de los ciudadanos.

Los filtros sanitarios se instalarán en los tres accesos a Coatzacoalcos: en el tramo de Las Matas, Canticas y sobre la carretera Costera del Golfo que conecta a Tabasco.



