TEV pagará un millón de pesos por renta de edificio que pertenece a Poder Judicial

A pesar del recorte de 5 millones de pesos en su presupuesto, este año el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) debe pagar un millón 750 mil pesos por la de renta del edificio que ocupan y que pertenece al Poder Judicial del Estado.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, dijo que es posible que esa cifra sea incluso mayor porque anualmente el Poder Judicial aplica un incremento en el costo de la renta del inmueble.

"Nosotros le rentamos al Poder Judicial el edificio, pero también el equipo inmobiliario y de cómputo; se va actualizando cada año, y el año pasado el cobro fue de un millón 750 mil pesos"

Por ello, para hacer el pago de este año tendrán que hacer una redistribución de los recursos, ya que este año el Congreso local autorizó 80 millones de pesos, cinco millones menos con respecto a 2019.

"Vamos a irnos ajustando y porque se aproxima un gasto electoral y los gastos serán mayores. No tenemos un presupuesto para poder adquirir un edificio y este año no se nos autorizó capítulo 5000, la aspiración real de todos es tener un edificio propio, pero no se nos están dando las condiciones"

Sobre la propuesta que en algún momentos se manejó para comprar este inmueble, la magistrada dijo que no se podía hacer al menos actualmente por la falta de recursos económicos.

"Nosotros tenemos el total interés de continuar en el edificio porque se han desarrollado diversos proceso electoral y ha sido suficiente"

Y confió en la buena voluntad del Poder Judicial a cargo de la magistrada presidenta Sofía Martínez, para seguir rentando este inmueble al Tribunal Electoral de Veracruz.

